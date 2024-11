Poszedł odwiedzić sąsiada. Znalazł go martwego na łóżku. Żona 51-latka z zarzutem zabójstwa!

Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

W piątkowym losowaniu Eurojackpot do wygrania było 300 milionów złotych, jednak kumulacja nie została rozbita. Dwie wygrane drugiego stopnia, w kwocie ponad miliona euro, padły w Niemczech. Wygranych trzeciego stopnia było więcej, m.in. w Niemczech, Finlandii, Danii, we Włoszech i na Węgrzech. Natomiast dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) odnotowano w Polsce. Gdzie znajdują się szczęśliwe kolektury?

Pierwsza wygrana padła w Słupii (woj. świętokrzyskie). Nie wiadomo jednak czy szczęśliwym graczem okazał się mieszkaniec regionu, gdyż szczęśliwy kupon wypełniono na stacji benzynowej, co może oznaczać, że zakupił go ktoś z zupełnie innej części kraju, podczas krótkiego postoju w podróży. Drugim szczęśliwym miejscem okazał się punkt Lotto w centrum handlowym Promenada przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie.

Ile zgarnęli szczęśliwi gracze?

Ile wyniosły wygrane w Eurojackpot w Polsce? Wprawdzie nie były to zawrotne kwoty w porównaniu z główną nagrodą w kwocie 300 milionów złotych, to i tak można mówić o sporym zastrzyku gotówki, który pozwoli spełnić wiele nieosiągalnych dotychczas marzeń, np. zakupu nowego samochodu lub wycieczki w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Do obu graczy trafi po 333 354 zł (minus podatek).

Kumulacja wciąż rośnie. Podczas kolejnego losowania Eurojackpot, we wtorek, 5 listopada, można wygrać prawdziwą fortunę. Osoba, która wytypuje prawidłowe liczby może zgarnąć wręcz niewyobrażalną sumę 340 milionów złotych!

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Dalej