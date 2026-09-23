Potężny huk obudził mieszkańców Świętokrzyskiego. Wiemy, skąd ten hałas

Głośne huki nad Kielcami i okolicami. Mieszkańcy zaniepokojeni

W środę, 23 września, krótko po godzinie 7:00 rano, potężny huk wyrwał ze snu mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Zaniepokojeni ludzie słyszeli hałas między innymi w Kielcach i okolicach, a także w rejonie Jędrzejowa, Piekoszowa oraz Staszowa. W internecie natychmiast zaroiło się od pytań o przyczyny tych tajemniczych wybuchów, ponieważ to nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy tego typu odgłosy docierają do mieszkańców tej części województwa.

Co spowodowało huk w Świętokrzyskiem? Służby wyjaśniają

Po wielu sygnałach od zaniepokojonych osób, służby postanowiły wydać specjalny komunikat. Jak się okazało, powodem potężnego hałasu nie była żadna katastrofa czy wybuch. Dźwięk, który dotarł do uszu mieszkańców, to tzw. grom dźwiękowy, będący efektem lotu wojskowych myśliwców z prędkością ponaddźwiękową. Kiedy samoloty przekraczają barierę dźwięku, powstaje fala uderzeniowa, odbierana na powierzchni ziemi jako silna eksplozja.

"Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Informujemy, że huk słyszalny dziś rano w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa"

- informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Myśliwce nad województwem świętokrzyskim. To nie pierwszy raz

Warto wspomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce niedawno. W nocy z 12 na 13 września potężne odgłosy przypominające wybuchy obudziły mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Kielc, Sandomierza i pobliskich miejscowości. Wtedy również za hałas odpowiadały wojskowe myśliwce, które zostały poderwane w związku z atakiem powietrznym Rosji w Ukrainie, tuż przy polskiej granicy.

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