WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WSPIERA ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Projekty nie tylko dla bezrobotnych

Oferta jest kierowana do szerokiego grona odbiorców. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy które chcą zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub skorzystać z szeregu instrumentów wspierających zatrudnienie, mogą liczyć na udział w projektach realizowanych przez miejski i powiatowe urzędy pracy. Pozostali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą uczestniczyć w projektach realizowanych przez podmioty wybrane w konkursach przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oferta jest kierowana w szczególności do młodzieży w wieku do 29 roku życia niepracującej i nie uczącej się, kobiet powracających na rynek pracy lub chcących zdobyć pierwszą pracę po zakończonej opiece nad dzieckiem/osobą zależną, osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawców. Z projektów mogą również skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych i cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, o dzieło), jak również osoby które pracują, lecz osiągają najniższe dochody.

Jak zaznacza dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska, wsparcie kierowane do osób pracujących, które z różnych względów nie są w stanie poprawić swojej sytuacji zawodowej, ma w obecnych warunkach szczególne znaczenie:

- Niskie dochody to jedna z największych barier w podnoszeniu kwalifikacji dla wielu mieszkańców regionu. Możliwość skorzystania z bezpłatnych, profesjonalnych szkoleń to szansa na podjęcie pracy w nowym zawodzie, dającym perspektywy dalszego rozwoju i wyższych dochodów. Poprzez projekty aktywizacyjne wspieramy uczenie się przez całe życie, pomagamy zdobyć i utrzymać aktywność zawodową osobom w różnym wieku i różnej sytuacji życiowej. Wspieramy również młodzież, pomagamy kobietom wrócić na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – podkreśla dyrektor WUP.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektów?

Każda osoba rozpoczynająca udział w projekcie może liczyć na indywidualną pomoc doradców w zidentyfikowaniu własnych predyspozycji zawodowych i doborze kierunku kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Projekty oferują m.in. szkolenia „szyte na miarę”, czyli takie, w których rodzaj i kierunek kształcenia są indywidualnie dopasowywane do predyspozycji i potrzeb uczestnika. Oferta projektowa różni się w zależności od potrzeb poszczególnych grup odbiorców i obejmuje:

dla młodzieży w wieku 18-29 lat, niepracującej i nie uczącej się – praktyki zawodowe w państwach Unii Europejskiej połączone ze szkoleniami językowymi, szkoleniami podnoszącymi kompetencje cyfrowe i indywidualną pomocą w znalezieniu zatrudnienia;

w wieku 18-29 lat, niepracującej i nie uczącej się – praktyki zawodowe w państwach Unii Europejskiej połączone ze szkoleniami językowymi, szkoleniami podnoszącymi kompetencje cyfrowe i indywidualną pomocą w znalezieniu zatrudnienia; dla kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, chcących powrócić na rynek pracy lub zdobyć pierwszą pracę – szkolenia zawodowe, biznesowe, z zakresu kompetencji cyfrowych, konsultacje dietetyczne połączone z treningiem personalnym, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą potrzebującą wsparcia;

sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, chcących powrócić na rynek pracy lub zdobyć pierwszą pracę – szkolenia zawodowe, biznesowe, z zakresu kompetencji cyfrowych, konsultacje dietetyczne połączone z treningiem personalnym, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą potrzebującą wsparcia; dla osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy – subsydiowane zatrudnienie, szkolenia i kursy indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników, szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, staże zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy;

– subsydiowane zatrudnienie, szkolenia i kursy indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników, szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, staże zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy; dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych (umowach zlecenie, o dzieło) - szkolenia i kursy indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników, szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, indywidualne poradnictwo psychologiczne i wsparcie w zaplanowaniu dalszej kariery;

- szkolenia i kursy indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników, szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, indywidualne poradnictwo psychologiczne i wsparcie w zaplanowaniu dalszej kariery; dla osób uzyskujących najniższe dochody (nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia) - studia podyplomowe, szkolenia i kursy zawodowe, dodatkowe wsparcie trenera personalnego, w razie potrzeby – asystenta osoby niepełnosprawnej, poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

Aktualna lista realizatorów projektów od których można otrzymać bezpłatne wsparcie znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:

www.wupkielce.praca.gov.pl

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Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

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Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.