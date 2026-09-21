Jaguar uderzył w bariery na S7

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września, po godz. 21 w miejscowości Szewce na drodze ekspresowej S7. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalne media, 30-letnia kobieta kierująca Jaguarem miała stracić panowanie nad samochodem.

Auto następnie uderzyło w bariery energochłonne. Według informacji, do których dotarli dziennikarze z Kielc, kierująca była trzeźwa.

Lokalny serwis echodnia.eu podał, że kobietą miała być Kinga Duda, córka byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz byłej pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Kinga Duda miała zostać zabrana do szpitala

Po zdarzeniu kierująca została zabrana do szpitala. Na razie nie ma jednak szczegółowych informacji dotyczących jej obrażeń ani stanu zdrowia.

Nie wiadomo również, co dokładnie było przyczyną utraty panowania nad samochodem. Okoliczności zdarzenia powinny zostać wyjaśnione w toku prowadzonych czynności.

Na ten moment informacji o zdarzeniu nie potwierdziło publicznie otoczenie Kingi Dudy. Dlatego doniesienia o jej udziale w zdarzeniu należy traktować jako informacje podawane przez lokalne media.

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Kim jest Kinga Duda?

Kinga Duda urodziła się 21 listopada 1995 roku w Krakowie. Jest córką byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz byłej pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Choć dorastała w rodzinie związanej z polską polityką, zawodowo związała swoją przyszłość z prawem. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie rozwijała karierę prawniczą.

Kinga Duda przez pewien czas zdobywała również doświadczenie zawodowe za granicą. Odbywała staż w jednej z londyńskich kancelarii, gdzie zajmowała się m.in. zagadnieniami związanymi z prawem. Po studiach kontynuowała pracę w branży prawniczej.