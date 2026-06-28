Śmiertelny wypadek na S7. Motocyklista uderzył w bariery, zginął na miejscu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-28 12:45

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę przed południem na drodze ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim. W rejonie Chęcin śmierć poniósł 38-letni motocyklista.

Tylna część karetki pogotowia ratunkowego z otwartymi drzwiami, sygnalizacją świetlną na dachu oraz logo Państwowe Ratownictwo Medyczne i napisem AMBULANS w kontekście tragicznego wypadku motocyklisty, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

Do dramatycznego zdarzenia doszło przed południem w niedzielę, na odcinku drogi ekspresowej S7 między węzłami Kielce Jaworznia a Kielce Południe. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, jadąc motocyklem, z nieznanych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad maszyną. Jego pojazd zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które podjęły walkę o życie mężczyzny. O szczegółach akcji poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

- Na miejscu prowadzono reanimację 38-letniego mężczyzny. Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak mimo podjętych działań lekarz około godz. 11 stwierdził zgon motocyklisty

- przekazano. 

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Droga zablokowana. Policja wyjaśnia przyczyny

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi ekspresowej S7 w obu kierunkach. Służby wyznaczyły objazdy dla kierowców, prowadzące przez Kielce - od węzła Jaworznia do węzła Kielce Południe. Według wstępnych szacunków, utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu, aby ustalić dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii.

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