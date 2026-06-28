Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotni wieczór na terenie miejscowości Nawiady, położonej w powiecie mrągowskim. W pewnym momencie mężczyzna niespodziewanie zniknął pod lustrem wody. Błyskawiczna akcja ratunkowa nie przyniosła niestety oczekiwanego rezultatu, a życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Dramat na Mazurach: Interwencja służb w Nawiadach

Szczegóły dotyczące przeprowadzonej interwencji przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, która potwierdziła zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu.

- W sobotę wieczorem około godziny 19:20 służby ratunkowe zostały wezwane do miejscowości Nawiady, gdzie miało dojść do utonięcia - przekazała policja w Mrągowie.

Jak wyjaśniają mundurowi, osobą, która wyciągnęła poszkodowanego z jeziora, był policjant. Funkcjonariusz przebywał na miejscu w czasie wolnym od wykonywania obowiązków służbowych.

- Mężczyznę, który zniknął pod wodą na brzeg wydobył policjant (kursant z kursu podstawowego) będący tam w czasie wolnym od służby - poinformowano.

Od razu przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, mającej na celu przywrócenie funkcji życiowych. Na miejsce wezwano również załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, której zadaniem było wsparcie akcji.

- Pomimo natychmiastowo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała mrągowska policja.

Obecnie śledczy, pod ścisłym nadzorem prokuratury, będą dążyć do ustalenia dokładnych okoliczności oraz przyczyn tej tragedii.

Czerwiec przynosi czarne statystyki utonięć

To nie pierwszy raz, kiedy od początku sezonu wakacyjnego dochodzi do utonięcia. Z dostępnych danych wynika, że tylko w czerwcu w polskich wodach zginęło 38 osób. W samą minioną sobotę zarejestrowano cztery tego typu dramatyczne przypadki.

Policja na Mazurach apeluje o bezpieczeństwo nad wodą

W związku z kolejnym śmiertelnym zdarzeniem nad wodą, funkcjonariusze policji po raz kolejny kierują do wypoczywających apel o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku.

- Woda jest miejscem relaksu i rekreacji, ale pozostaje także żywiołem, który w jednej chwili może stać się śmiertelnie niebezpieczny. Do tragicznych zdarzeń związanych z utonięciami dochodzi często z powodu brawury, lekceważenie zagrożeń lub spożywanie alkoholu - przypominają policjanci.

Przedstawiciele służb mundurowych zwracają uwagę, że niebezpieczeństwo można zminimalizować, stosując się do podstawowych reguł ostrożności. Zaleca się wypoczynek wyłącznie na strzeżonych kąpieliskach, unikanie wchodzenia do akwenów po wypiciu alkoholu lub użyciu środków psychoaktywnych oraz powolne oswajanie ciała z temperaturą wody przed kąpielą, szczególnie w upalne dni.

Policjanci radzą również unikać skoków do nieznanych wód i nie przeceniać swoich możliwości pływackich. Dzieci muszą znajdować się pod stałą i baczną uwagą opiekunów, natomiast osoby przebywające na łódkach, kajakach lub rowerach wodnych powinny być wyposażone w kapoki. Niezwykle ważne jest również rygorystyczne przestrzeganie zaleceń ratowników oraz znaków umieszczonych na terenie kąpielisk.

Gdy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej, należy bezzwłocznie powiadomić służby ratownicze, wybierając numer alarmowy 112.