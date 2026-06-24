Młody mężczyzna zginął na pasach. Siostra nie powstrzymała emocji. "Braciszku, kocham cię..."

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-24 15:40

Śledczy analizują okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (23 czerwca) w Praslitach niedaleko Dobrego Miasta. Na oznakowanym przejściu dla pieszych zginął 36-letni mężczyzna. Prokuratura przekazała nowe informacje dotyczące prowadzonych czynności.

Tablica z napisem Praslity i fragment samochodu policyjnego. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Praslitach niedaleko Dobrego Miasta, o którym czytasz na naszym portalu.
Autor: /Google Street View/ Pexels.com

Tragedia na przejściu dla pieszych. Co mówi policja?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Praslity w województwie warmińsko-mazurskim. Na drodze wojewódzkiej nr 507, na oznakowanym przejściu dla pieszych, zginął 36-letni mężczyzna. Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, został on potrącony przez 24-latka kierującego samochodem marki Audi. Niestety, obrażenia były tak poważne, że życia pieszego nie udało się uratować.

- Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 24-letni kierujący Audi uderzył w 36-latka, kiedy ten znajdował się na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu

- przekazał nam po wypadku podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Badanie alkomatem wykazało, że 24-letni kierowca był trzeźwy, jednak funkcjonariusze zdecydowali o pobraniu jego krwi do dalszych, szczegółowych analiz. Na czas prowadzonych na miejscu czynności droga była całkowicie zablokowana.

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Prokuratura wszczyna śledztwo. Nowe ustalenia

Sprawą śmiertelnego wypadku zajęła się prokuratura. Jak informuje Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na miejscu zdarzenia przeprowadzono już pierwsze czynności.

- Prokurator będąc wczoraj na miejscu zdarzenia wykonał czynności, w tym oględziny ciała pokrzywdzonego. Czynności główne wykonywała policja. Wszystkie materiały z działań realizowanych na miejscu trafią w ciągu najbliższych dni do Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Północ, celem wszczęcia śledztwa i zlecenia określonych dalszych czynności procesowych

- informuje "Super Express" rzecznik prokuratury. 

Jednocześnie potwierdza, że do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, a kierowca był trzeźwy.

- Z przekazu wstępnego wiemy, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Zdarzenie miało miejsce w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Co do szczegółów więcej będzie wiadomo, kiedy materiały z oględzin i przesłuchań świadków trafią do prokuratury

- zaznacza. 

Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok 36-latka, która ma odbyć się w najbliższych dniach.

- W przypadku pokrzywdzonego będą potrzebne wyniki badań toksykologicznych. Najprawdopodobniej sekcja zwłok odbędzie się w czwartek lub piątek

- dodaje rzecznik. 

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, zdarzenie - przynajmniej w części - mogła widzieć osoba z innego pojazdu. Na razie jednak nie uzyskaliśmy potwierdzenia w tej sprawie. 

"Braciszku, kocham cię". Poruszenie po śmierci 36-latka

Tragedia w Praslitach wstrząsnęła lokalną społecznością. W mediach społecznościowych pojawił się rozdzierający serce wpis siostry zmarłego mężczyzny:

"Braciszku kocham cię..."

W niektórych wpisach internauci wskazują, że to miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne, a kierowcy często nie przestrzegają tam przepisów.

- Tam tak zasuwają, czasem omijają wysepkę i jadą prosto. Zawsze jak dojeżdżam to obawiam się tego miejsca, przez głupotę zginął nasz kolega, całe życie przed nim jeszcze było - czytamy w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych.

Kluczowe znaczenie dla postępowania będą miały wyniki badań, zabezpieczone ślady oraz relacje świadków. Dopiero po analizie wszystkich materiałów będzie można dokładnie określić, jak doszło do tragicznego potrącenia 36-letniego mieszkańca regionu.

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