Ciało mężczyzny dryfowało w wodzie. Tragiczne odkrycie w Giżycku

W okolicy miejskiej plaży w Giżycku natrafiono na zwłoki, które dryfowały w wodach basenu portowego. Na miejsce natychmiast zadysponowano funkcjonariuszy policji oraz ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci prowadzi prokuratura.

Służby w akcji. Makabryczne odkrycie w giżyckim porcie

Komunikat o tragedii wydała Komenda Powiatowa Policji w Giżycku. Jak poinformowali mundurowi, zgłoszenie o ciele pływającym w wodzie wpłynęło do nich z samego rana.

- Ciało mężczyzny znalezione w basenie portowym przy plaży miejskiej. Dziś, przed godziną 7:00, policjanci otrzymali zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele w basenie portowym przy plaży miejskiej w Giżycku. Na miejsce skierowano służby

- przekazali funkcjonariusze KPP w Giżycku. Gdy służby dotarły na miejsce zdarzenia, przystąpiono do zabezpieczania terenu i wyciągania zwłok z wody.

Ratownicy MOPR wyciągnęli zwłoki z wody

W działaniach brali udział ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To właśnie oni wyciągnęli ciało na brzeg.

- Ciało z wody zostało podjęte przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci potwierdzili, że jest to ciało mężczyzny

- podano w oficjalnym komunikacie.

Tożsamość ofiary w Giżycku. Pierwsze ustalenia śledczych

Teraz głównym zadaniem śledczych jest potwierdzenie personaliów zmarłego i wyjaśnienie, co wydarzyło się przed jego śmiercią. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że wyłowiony mężczyzna to 43-latek.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna może być mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego, prawdopodobnie Olsztyna. Mężczyzna miał 43 lata. Policjanci ustalają i potwierdzają te informacje

- przekazała policja. Na ten moment służby nie zdecydowały się na ujawnienie pełnych danych zmarłego.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora po tragedii w Giżycku

Dlaczego 43-latek znalazł się w wodzie i zmarł? Te pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu wydarzeń ma rozwiać trwające postępowanie.

- Pod nadzorem prokuratora, prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok

- podsumowała giżycka policja.