Miecz ryby piły w walizce! Urzędnicy pokazali zdjęcia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-23 17:30

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z woj. warmińsko-mazurskiego odkryli podczas kontroli na granicy z Rosją bardzo nietypowy przedmiot. W bagażu jednej z pasażerek autobusu wjeżdżającego do Polski był... 57-centymetrowy „miecz” ryby piły. Gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną, a handel jego częściami jest zabroniony. Jak tłumaczyła się kobieta?

Fragment rostrum ryby piły ważący 0,602 kg, zabezpieczony przez funkcjonariuszy KAS na granicy z Rosją. Ten cenny, chroniony okaz, przemycany jako pamiątka, jest dowodem na nielegalny handel, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KAS/ Materiały prasowe

Na granicy z Rosją znaleźli w walizce nietypową pamiątkę. Kobieta przewoziła część ryby piły

Nietypowe znalezisko podczas kontroli granicznej! Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w bagażu pasażerki autobusu wjeżdżającego z Rosji do Polski... część ryby piły. Było to tak zwane rostrum, czyli charakterystyczny wydłużony "miecz". Zabezpieczony okaz miał 57 centymetrów długości. Jak wyjaśniła kobieta, przedmiot otrzymała po zmarłym członku rodziny i traktowała go jako pamiątkę. Twierdziła, że nie wiedziała, iż może on podlegać ochronie i że jego przewóz jest zabroniony. Tymczasem ryba piła to jedna z najbardziej zagrożonych grup tych zwierząt na świecie. 

"Zastosowano wobec niej karę grzywny, obciążono kosztami sądowymi oraz orzeczono przepadek zabezpieczonego przedmiotu"

"Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowa Administracja Skarbowa podczas kontroli autobusu wjeżdżającego z Rosji do Polski znaleźli w bagażu pasażerki nietypową „pamiątkę” – 57-centymetrowe rostrum (miecz) ryby piły. (...) Kobieta przyznała się do popełnienia czynu. Zastosowano wobec niej karę grzywny, obciążono kosztami sądowymi oraz orzeczono przepadek zabezpieczonego przedmiotu. To kolejne przypomnienie, że przywożąc z zagranicy pamiątki, wyroby dekoracyjne czy przedmioty kolekcjonerskie, warto upewnić się, czy nie pochodzą one od gatunków chronionych. Brak wiedzy o przepisach nie zwalnia z odpowiedzialności" - piszą funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej  w mediach społecznościowych, załączając zdjęcie nietypowego znaleziska. 

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