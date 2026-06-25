Pogoda w Kielcach na weekend 26-28 czerwca

Najbliższe dni w Kielcach upłyną pod znakiem słonecznej i suchej pogody. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, a na niebie próżno będzie szukać chmur. To idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz, jednak warto zwrócić uwagę na rosnącą z dnia na dzień temperaturę, która w niedzielę da o sobie znać najwyraźniej. Wiatr przez cały weekend będzie słaby i nie przyniesie odczuwalnego ochłodzenia.

Piątek: Spokojny i ciepły początek weekendu

Weekend rozpocznie się w Kielcach bardzo przyjemną, letnią aurą. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 30 stopni Celsjusza. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie bezchmurne niebo, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Noc również zapowiada się dość ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni.

Sobota: Słońca nie zabraknie, temperatura w górę

W sobotę pogoda będzie kontynuacją tej z piątku, ale z lekkim wzrostem temperatury. Słupki rtęci powędrują do około 31 stopni. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie nie pojawią się żadne chmury, a opady deszczu nie są prognozowane. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza od poprzedniej – temperatura spadnie do około 18 stopni.

Niedziela: Kulminacja gorącej aury

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Kielcach prawdziwy szczyt letnich temperatur. Niedziela będzie zdecydowanie najgorętszym dniem, z wartościami sięgającymi nawet 34 stopni Celsjusza w cieniu. Bezchmurne niebo i słaby wiatr sprawią, że odczucie gorąca może być jeszcze silniejsze. Noce również staną się cieplejsze – minimalna temperatura wyniesie blisko 20 stopni, co może utrudniać wypoczynek.

Jak spędzić taki weekend w Kielcach?

Słoneczna i ciepła pogoda, zwłaszcza w piątek i sobotę, zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry czas na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania ze znajomymi w plenerze. W niedzielę, ze względu na prognozowane wysokie temperatury, warto jednak zachować ostrożność. W najgorętszych godzinach popołudniowych lepszym pomysłem może być szukanie ochłody w cieniu, w pobliżu zbiorników wodnych lub w klimatyzowanych wnętrzach.

Dane pogodowe: OpenWeather