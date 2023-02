Horror 35-latka ze Świętokrzyskiego. Założył je na przyrodzenie. "Organ spuchł"

Świętokrzyskie. Założył na przyrodzenie dwa łożyska. Niecodzienna akcja strażaków

O szokującej sprawie donosi "Echo Dnia". Jak czytamy, pewien mieszkaniec powiatu staszowskiego w połowie lutego postawił na nogi miejscowych strażaków. Ci musieli interweniować, bowiem mężczyzna założył na swoje przyrodzenie dwa metalowe łożyska. Sytuacja 35-latka była nie do pozazdroszczenia! - Męski organ spuchł i mogło dojść do zatrzymania krążenia, a w efekcie do martwicy - opisuje "Echo". Na szczęście strażacy dysponowali sprzętem do tak skomplikowanych działań. Z pomocą piły tarczowej przecięli metal i uwolnili przyrodzenie mężczyzny. Z pewnością uratowali organ przed przykrymi konsekwencjami.

To nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Pewien 54-latek z Kołobrzegu założył na swoje przyrodzenie metalowe obręcze. W tym przypadku również konieczna była pomoc strażaków. - Kołobrzeżanin trafił następnie do szpitala, gdzie jego już uwolnionym, ale nieco obolałym narządem zaopiekowali się lekarze - pisaliśmy 19 lutego.

