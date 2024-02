W kościele wkurzyli się nie na żarty. Nagła decyzja, zrobią to już w niedzielę

Co tam się wydarzyło?

Kielce. Biskup Piotrowski broni religii w szkołach

Wierni we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji kieleckiej będą musieli wysłuchać listu pasterskiego biskupa kieleckiego w obronie statusu religii w szkołach. Zgodnie z zarządzeniem wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach ma on zostać odczytany parafianom w niedzielę, 4 lutego, i niedzielę, 11 lutego, chyba że mieli oni okazję wysłuchać go w niedzielę, 28 stycznia. Jan Piotrowski pisze, że z związku z "nieprzychylnym klimatem, jaki tworzą politycy wokół katechezy szkolnej", postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Propozycje usuwania religii ze szkół "oburzające"

Duchowny przypomina, że lekcje religii mają charakter ewangelizacyjny i służą integralnemu rozwojowi człowieka, dlatego każdy chrześcijanin ma prawo, aby odbywały się one w szkołach, a nie w salach katechetycznych. Hierarcha wraca w tym miejscu do czasów PRL-u i kilkukrotnego usuwania religii ze szkół. Próby podejmowania współcześnie podobnych działań nazywa "oburzającymi", przekonując, że to "powrót do niechlubnych kart polskiej historii".

- Słowo pasterskie, które do Was kieruję, drodzy Bracia i Siostry, nie zmierza ku żadnej polemice, nie jest ingerencją w polityczne utarczki, ale wyłącznie przypomnieniem bolesnej przeszłości, a przede wszystkim wyrażeniem głosu osób, które czują się dotknięte rozsiewanymi, nieodpowiedzialnymi opiniami. A te skądkolwiek pochodzą, są przejawem daleko idącego braku szacunku i tolerancji, a jednocześnie burzą dobry klimat oraz zaufanie do władz politycznych i oświatowych na najwyższych szczeblach - czytamy w liście pasterskim biskupa kieleckiego.

Co mówił o katechezie Jan Paweł II?

Hierarcha prosi ponadto o modlitwę w powyższej intencji, cytując słowa m.in. słowa Jana Pawła II: "Katecheza była i będzie zawsze dziełem, do którego cały Kościół winien czuć się zobowiązany i którego powinien pragnąć. Poszczególni jednak członkowie Kościoła mają zróżnicowane obowiązki, wypływające z powołania każdego z nich. Szczególne zadanie wypełniają rodzice, stosownie do swego stanu, nauczyciele, różni pracownicy Kościoła, katecheci i ludzie odpowiedzialni za środki społecznej informacji, wszyscy – każdy w swoim zakresie – mają bardzo określone zadania w kształtowaniu świadomości wierzących, co jest sprawą tak ważną dla życia Kościoła, nie mówiąc o jej wpływie na życie społeczeństwa".