- Bardzo duży nacisk położyliśmy na system informacji pasażerskiej, aby był on dostosowany do potrzeb osób niedowidzących. W autobusach będą też biletomaty, dzięki którym będzie można kupić bilety za pomocą karty płatniczej. W autobusach będzie też monitoring online. W każdym momencie będziemy mogli obserwować to co dzieje się w autobusie. Pozwoli to na natychmiastową interwencję w przypadku sytuacji kryzysowej - precyzuje warunki przetargu Barbara Damian, dyrektor ZTM.