Finansowe wsparcie z UE

Dostali 32 miliony zł. Świętokrzyskie gminy inwestują w komunikację

Busko-Zdrój i Stopnica postawiły na rozwój komunikacji autobusowej. Przyjdzie im to tym łatwiej, że właśnie otrzymały gwarancję finansowego wsparcia na takie inwestycje. I to w wymiarze, który robi wrażenie. Co ważne, nowe projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej mają być w znacznym stopniu w standardzie "eko".