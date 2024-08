Ukradli z kościoła pieniądze i nie tylko. Szok!

i Autor: Policja Świętokrzyska Złodzieje ukradli z kościoła w Szydłowie pieniądze i szaty liturgiczne

Szybko wylądowali za kratkami

Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy są podejrzani włamanie do kościoła w Szydłowie. Ukradli z niego m.in. pieniądze z datków, sprzęt do nagłośnienia oraz... szaty liturgiczne. Łupami nie cieszyli się zbyt długo. W zaledwie kilka godzin po zdarzeniu trafili za kratki. Teraz mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.