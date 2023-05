2 złote okazały się warte aż ćwierć miliona! Wielkie szczęście w Ustroniu Morskim

W tym przypadku przepis na sukces okazał się banalnie prosty. Mieszkaniec Ustronia Morskiego postanowił spróbować swoich sił w grze Kaskada. Za 2 złote kupił los w punkcie Lotto przy ul. Chrobrego. Podczas wieczornego losowania Lotto w poniedziałek, 22 maja okazało się, że 12 wylosowanych liczb zgadza się z tymi, które znajdowały się na kuponie. Były to liczby: 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 i 24. Oznaczało to tylko jedno - główną wygraną w kwocie 250 tysięcy złotych!

Co można zrobić z taką sumą? Ćwierć miliona złotych to wciąż bardzo duża kwota. Można za nią zaspokoić wszelkie podstawowe potrzeby, opłacić rachunki, zakupić opał na zimę, ale także zapewnić sobie dużo przyjemności - wybrać się na wymarzoną wycieczkę w najbardziej egzotyczne zakątki świata, kupić całkiem dobry samochód, wydać na przyjemności, albo zainwestować na przyszłość. Możliwości jest naprawdę sporo!

Jak grać w Kaskadę?

Kup los za 2 zł i zagraj o 250 000 zł. Każdy los zawiera dwa zestawy niepowtarzalnych kombinacji dwunastu liczb ze zbioru od 1 do 24, gdzie w drugim zestawie występuje pozostałych dwanaście liczb ze zbioru liczb od 1 do 24, które nie znalazły się w pierwszym zestawie. Jeżeli grasz w punkcie Lotto, możesz dodać Super Szansę za 2 zł i zagrać o dodatkowe 2 miliony. Zachowaj los - jest to jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online na www.lotto.pl, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do konta gracza.

