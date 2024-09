Wyszłam zobaczyć co się stało. Byli już tam inni sąsiedzi, którzy próbowali reanimować chłopca. Chwilę później przyjechało pogotowie i policja. Nie podchodziłam tam. To wielka tragedia dla tej rodziny. Bardzo im współczuję. To chyba musiał być nieszczęśliwy wypadek. Nie mogę cały czas dojść do siebie po tym zdarzeniu - powiedziała naszemu reporterowi sąsiadka zmarłego.