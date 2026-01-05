Zwłoki kobiety na skraju lasu. 70-latka zmarła z wychłodzenia?

Spacerowicz odkrył ciało 70-latki pod lasem

Jak informuje TVP Szczecin, ciało starszej kobiety zostało zauważone przez przypadkowego mężczyznę podczas spaceru z psem na skraju lasu w okolicach miejscowości Warnino. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze z KPP w Białogardzie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta była widziana po raz ostatni w środę, 3 stycznia, podczas robienia zakupów. Następnie miała udać się polną drogą z Warnina do pobliskiej wsi Kowalki, jednak nigdy tam nie dotarła.

Tajemnicza śmierć w Warninie. Czy to kolejna ofiara mrozów?

Wiele wskazuje na to, że kobieta zmarła z wychłodzenia. Wstępne oględziny miejsca zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich. Ciało kobiety zostało zabezpieczone i zostanie poddane dalszym badaniom, które mają wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci.

Policja apeluje: "Reagujmy!"

W związku z niskimi temperaturami, policja apeluje o szczególną ostrożność i wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy. Od listopada w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło już 10 osób, jak informuje Komenda Główna Policji.

„Bądźmy czujni i reagujmy na to, co dzieje się wokół nas. Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, która może być narażona na wychłodzenie – nie przechodź obojętnie. Zadzwoń pod numer 112 – jeden telefon może uratować życie. Pamiętajmy: wrażliwość i szybka reakcja mogą zapobiec tragedii”

– apeluje policja.

❗️Od listopada 2025 r. do 3 stycznia 2026 r. aż 10 osób zmarło z wychłodzenia. Zimowa aura - śnieg, mróz i niska temperatura w krótkim czasie mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i realnego zagrożenia dla zdrowia i życia.Bądźmy czujni i reagujmy na to, co dzieje się… pic.twitter.com/ASvVX4UQv1— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) January 4, 2026

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Następne pytanie