Zwłoki kobiety na skraju lasu. 70-latka zmarła z wychłodzenia?

Grzegorz Kluczyński
2026-01-05 8:52

Wstrząsające odkrycie w Warninie w gminie Tychowo (woj. zachodniopomorskie). Spacerowicz znalazł ciało starszej kobiety pod lasem. Policja ustala okoliczności śmierci 70-latki. Czy to nieszczęśliwy wypadek, czy może mroźna pogoda przyczyniła się do tragedii?

Spacerowicz odkrył ciało 70-latki pod lasem

Jak informuje TVP Szczecin, ciało starszej kobiety zostało zauważone przez przypadkowego mężczyznę podczas spaceru z psem na skraju lasu w okolicach miejscowości Warnino. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze z KPP w Białogardzie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta była widziana po raz ostatni w środę, 3 stycznia, podczas robienia zakupów. Następnie miała udać się polną drogą z Warnina do pobliskiej wsi Kowalki, jednak nigdy tam nie dotarła.

Tajemnicza śmierć w Warninie. Czy to kolejna ofiara mrozów?

Wiele wskazuje na to, że kobieta zmarła z wychłodzenia. Wstępne oględziny miejsca zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich. Ciało kobiety zostało zabezpieczone i zostanie poddane dalszym badaniom, które mają wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci.

Policja apeluje: "Reagujmy!"

W związku z niskimi temperaturami, policja apeluje o szczególną ostrożność i wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy. Od listopada w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło już 10 osób, jak informuje Komenda Główna Policji.

„Bądźmy czujni i reagujmy na to, co dzieje się wokół nas. Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, która może być narażona na wychłodzenie – nie przechodź obojętnie. Zadzwoń pod numer 112 – jeden telefon może uratować życie. Pamiętajmy: wrażliwość i szybka reakcja mogą zapobiec tragedii”

– apeluje policja.

