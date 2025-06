Groźny wypadek

Auto zderzyło się z żubrem. Volkswagenem podróżowały dwie osoby

Na drodze wojewódzkiej nr 179 w okolicach Rusinowa (woj. zachodniopomorskie) doszło do dramatycznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z żubrem. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Zwierzę nie przeżyło zderzenia. Jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia?