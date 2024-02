Drawscy policjanci w żałobie. "Żegnaj niebieski przyjacielu"

"Z głębokim żalem informujemy, że 24 lutego 2024 roku odszedł na wieczną służbę nasz kolega - aspirant sztabowy Sebastian Lipiński" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim. - "Sebastian zmarł w wieku 46 lat, opuszczając pogrążoną w żalu rodzinę oraz przyjaciół i kolegów z pracy".

Asp. szt. Sebastian Lipiński rozpoczął służbę w drawskiej komendzie w 2003 roku. Od 2020 roku pełnił służbę na stanowisku kierowania w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

"Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, koledzy i koleżanki składają najszczersze wyrazy współczucia oraz łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną" - przekazali policjanci z Drawska. - "Żegnaj niebieski przyjacielu! Cześć jego pamięci!".

Swojemu zmarłemu koledze, funkcjonariusze zadedykowali fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego:

Msza żałobna odbędzie się w piątek, 1 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w kościele Świętego Pawła w Drawsku Pomorskim.

