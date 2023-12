Strażacy w koszmarnie trudnej sytuacji. Muszą przeprowadzić się do namiotu!

Od kilku miesięcy siedziba straży pożarnej nad Drawą jest w złym stanie technicznym. Do tego stopnia, że decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego część budynku musiała zostać wyłączona z eksploatacji. Stan budynku wciąż się pogarsza. Doszło do wielu pęknięć ścian i konstrukcji nośnej. Kotłownia nie może być użytkowana, więc budynek nie jest ogrzewany, co doprowadza do kolejnych awarii.

Z tego powodu strażacy musieli opuścić swoją dotychczasową siedzibę. W sąsiedztwie budynku straży powstaje tymczasowa hala, w której znajdą schronienie. Warunki pracy nie będą jednak zbyt komfortowe, m.in. ze względu na porę roku i niesprzyjającą pogodę.

Wiele wskazuje na to, że jedynym rozwiązaniem będzie budowa zupełnie nowej siedziby straży pożarnej w Drawsku Pomorskim. Na to jednak potrzebne są pieniądze, których po prostu nie ma. Nie wiadomo więc jak długo strażacy będą zmuszeni pełnić służbę w tych "tymczasowych" warunkach.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Dalej