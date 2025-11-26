Spis treści
Spacerowicz zauważył bobra pod drzewem – alarm dla strażaków
Do niecodziennej interwencji doszło w środę, 26 listopada. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu wpłynęło zgłoszenie o dzikim zwierzęciu potrzebującym pomocy. Spacerowicz zauważył bobra przyciśniętego przez przewrócone drzewo nad jeziorem Raduń.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali bobra unieruchomionego pod pniem drzewa – z uwięzioną łapą i bez możliwości samodzielnego uwolnienia się. Podjęto decyzję o wykorzystaniu sprzętu hydraulicznego.
Heroiczna akcja strażaków – bóbr odzyskał wolność
„Przy użyciu rozpieracza hydraulicznego i kolumnowego strażacy bezpiecznie uwolnili poszkodowane zwierzę”
– poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Po uwolnieniu zwierzę oddaliło się o własnych siłach w kierunku jeziora.
Brawo dla strażaków z Wałcza!
Akcja strażaków z Wałcza zasługuje na pochwałę. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, udało się uratować życie bobra. To kolejny dowód na to, że strażacy niosą pomoc nie tylko ludziom, ale również zwierzętom.