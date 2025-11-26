Spacerowicz zauważył bobra pod drzewem – alarm dla strażaków

Do niecodziennej interwencji doszło w środę, 26 listopada. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu wpłynęło zgłoszenie o dzikim zwierzęciu potrzebującym pomocy. Spacerowicz zauważył bobra przyciśniętego przez przewrócone drzewo nad jeziorem Raduń.

Strażacy uwolnili bobra spod pnia drzewa

Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali bobra unieruchomionego pod pniem drzewa – z uwięzioną łapą i bez możliwości samodzielnego uwolnienia się. Podjęto decyzję o wykorzystaniu sprzętu hydraulicznego.

Heroiczna akcja strażaków – bóbr odzyskał wolność

„Przy użyciu rozpieracza hydraulicznego i kolumnowego strażacy bezpiecznie uwolnili poszkodowane zwierzę”

– poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Po uwolnieniu zwierzę oddaliło się o własnych siłach w kierunku jeziora.

Brawo dla strażaków z Wałcza!

Akcja strażaków z Wałcza zasługuje na pochwałę. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, udało się uratować życie bobra. To kolejny dowód na to, że strażacy niosą pomoc nie tylko ludziom, ale również zwierzętom.

