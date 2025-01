Mateusz "za karę" wykąpał 8-letniego pasierba we wrzątku. Cała wieś w szoku. "To niemożliwe"

Dopiero co informowaliśmy o tym, że pierwsza wysoka wygrana w Eurojackpot padła 3 stycznia w Szczecinie, a już dotarła do nas kolejna miła wiadomość z regionu. W losowaniu, które odbyło się we wtorek, 7 stycznia, odnotowano kolejną wygraną w województwie zachodniopomorskim. Wprawdzie wysoka, bo 300-milionowa kumulacja wciąż nie została rozbita, to o dużym szczęściu może mówić mieszkaniec Wałcza, który wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. Okulickiego. Dzięki wygranej czwartego stopnia, na jego konto wpłynie 676 887 zł, pomniejszone o podatek.

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot sporo szczęścia mieli również gracze z Niemiec i Hiszpanii, gdzie padły wygrane drugiego i trzeciego stopnia.

Kumulacja w Eurojackpot wciąż rośnie. W kolejnym losowaniu, 10 stycznia, główna wygrana będzie wynosić już 340 milionów złotych. Jest więc o co grać!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie