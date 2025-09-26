Elektryczna rewolucja w straży pożarnej. Nowe wozy trafiły na Pomorze Zachodnie

Elektryki dla strażaków

Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Pender poinformował, że pięć elektrycznych samochodów trafi odpowiednio do KW PSP w Szczecinie, Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie oraz komend powiatowych w Gryfinie, Sławnie i Kołobrzegu. W tych lokalizacjach zaplanowano także montaż stacji ładowania. Do końca roku do floty elektryków ma dołączyć jeszcze samochód ze stacją ładowania.

Auta kupiła KW PSP w Szczecinie za 1,5 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kołobrzeg stawia na OZE

Komenda Powiatowa PSP w Kołobrzegu, gdzie odbyło się przekazanie elektrycznych samochodów, dołączy do obiektów straży pożarnej wyposażonych w pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną.

W piątek podpisano tam aneks do umowy na dofinansowanie modernizacji kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła i budową systemu fotowoltaicznego oraz umowę na realizację tego zadania. Jego koszt to blisko 1,8 mln zł. Modernizacja ma być zakończona jeszcze w br.

- Dążymy do tego, by obiekty w naszych 32 lokalizacjach na terenie Pomorza Zachodniego były wyposażane w instalacje fotowoltaiczne. Na dziś posiadamy siedem takich instalacji na naszych obiektach. W br. planujemy wyposażenie kolejnych pięciu – przekazał st. bryg. Mirosław Pender i dodał, że chciałby, aby na koniec 2026 r. takich lokalizacji wyposażonych w instalację fotowoltaiczną było ok. 20. Zaznaczył, że zarówno kupno samochodów elektrycznych jak i modernizacja budynków wynika z dbałości o środowisko i dążenia do obniżenia kosztów bieżącego ich utrzymania.

Oszczędności i ekologia

Jako dowód, komendant wojewódzki PSP podał przykład jednej z komend, która obniżyła blisko o połowę rachunki za gaz i energię elektryczną po montażu instalacji fotowoltaicznej w 2024 r. Spadły one z blisko 110 tys. w 2023 r. do prawie 60 tys. zł w 2024 r.

Wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński wskazał, że inwestycja w odnawialne źródła energii jest właściwym kierunkiem. Zarówno Brożyński, jak i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Waldemar Miśko zaznaczyli, że zaplanowanej modernizacji w budynku kołobrzeskiej PSP pomogła „bogata inżynieria finansowa”. Zadanie współfinansują: WFOŚiGW, Zachodniopomorski Urzędu Wojewódzki, Komenda Główna PSP, samorządy lokalne i KP PSP w Kołobrzegu.

Zachodniopomorskie jednostki PSP, jak podał st. bryg. Mirosław Pender, uczestniczą średnio co roku w 30 tysiącach działań ratowniczo-gaśniczych.

