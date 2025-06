Groźne gady pojawiły się w Polsce. Na Pomorzu jest plaga. Leśnicy ostrzegają

Szokujące sceny w Koszalinie. Wpadł do gabinetu i zaatakował lekarkę! Zarzuty dla 45-latka

Groźny wąż pojawił się w Polsce. Trzeba uważać

Polska to kraj, który raczej nie kojarzy się obecnością egzotycznych zwierząt, więc możemy bez ryzyka spacerować po lasach czy łąkach. Okazuje się jednak, że wraz z ociepleniem nawet zwykła wędrówka może być niebezpieczna, bowiem w ostatnich tygodniach leśnicy m.in. z północnej Polski donoszą o niepokojących obserwacjach - zauważono żmije zygzakowate.

Żmija zygzakowata w Polsce

W Pomorskiem wzrasta liczba spotkań z jadowitymi żmijami zygzakowatymi, co budzi niepokój wśród mieszkańców. W ostatnich dnia portal slawno.naszemiasto.pl informował, iż jedna z czytelniczek spotkała żmiję w Łętowie (gm. Sławno) na leśnej drodze do Kępic. Lokalne media i leśnicy ostrzegają przed ryzykiem ukąszenia, apelując o ostrożność podczas spacerów po lasach, łąkach i polanach.

Żmije zygzakowate na przełomie kwietnia i maja stają się bardziej aktywne. Najczęściej spotkamy je - tak jak wspominaliśmy - w lasach lub na łąkach, ale mogą również zawędrować do przydomowych ogrodów, dlatego warto zachować szczególną ostrożność w szczególności jeśli mamy pod opieką dzieci lub osoby starsze, które są najbardziej narażone.

Co robić w przypadku ukąszenia żmii?

W przypadku ukąszenia najważniejszy jest spokój. Podstawą postępowania jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu oraz ratownikowi i zmniejszenie wchłaniania jadu poprzez unieruchomienie kończyny. Dodatkowo należy pamiętać, by wezwać służby ratownicze, które zajmą się osobą poszkodowaną. Co ważne, dzwoniąc na numer alarmowy pamiętaj o zachowaniu kolejności w przekazywaniu informacji. Kluczowe jest podanie dokładnej lokalizacji zdarzenia oraz opisanie jego charakteru.

Po czym rozpoznać żmiję zygzakowatą?

Żmija zygzakowata to wąż o zmiennym ubarwieniu, najczęściej w odcieniach brązu, szarości lub nawet czerni. Najłatwiej rozpoznać go jednak po charakterystycznym zygzaku na grzbiecie oraz po spłaszczonej głowie w kształcie trójkąta. Oczy żmii są czerwone i mają pionową źrenicę, a cała długość jej ciała to około 60-80 cm.