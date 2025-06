Arabscy turyści szturmują Kraków. Polują na jedną pamiątkę

Kraków hitem wśród turystów z Bliskiego Wschodu

Kraków przeżywa prawdziwe oblężenie turystów z krajów arabskich, którzy i w tym sezonie odwiedzają stolicę Małopolski. Miasto zachęca aktualnie odwiedzających nie tylko pogodą, ale również atmosferą, zabytkami, widokami oraz po prostu urokiem. Co ciekawe, choć sezon turystyczny dopiero się rozpoczyna, to w Krakowie coraz częściej widać całe rodziny wielopokoleniowe z Bliskiego Wschodu, które poszukują wrażeń oraz "polskiego złota".

Arabscy turyści rzucają się w Krakowie na jedną pamiątkę

Szczególną uwagę turystów z Bliskiego Wschodu przyciągają pamiątki wykonane z "polskiego złota". Okazuje się, że Arabowie tłumnie odwiedzają m.in. Sukiennice, gdzie tradycyjnie królują drewniane aniołki i ceramika, lecz oni wykupują ze straganów wszystko, co związane z bursztynem. Żywiczna perła z Bałtyku podbiła bowiem serca turystów z Bliskiego Wschodu.

Bursztyn jest wyjątkowy. W moim kraju jest ekstremalnie drogi, uznawany za towar bardzo luksusowy. Jest piękny, naturalny i trudno się powstrzymać, by nie kupić czegoś dla mamy, sióstr albo dla siebie - mówił turysta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w rozmowie z portalem Fakt.pl.

Handlarze w Krakowie widzą zainteresowanie i coraz więcej sklepów z bursztynową biżuterią oferuje także tzw. islamskie koraliki do modlitwy "tasbih". Dla właścicieli straganów to możliwość dużego zarobku więc gdy na ulicach Krakowa pojawiają się wielopokoleniowe rodziny arabskie, sprzedawcy zacierają już ręce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Arabowie szturmują Zakopane. Ten filmik to hit internetu. "Dosłownie tak to wygląda"

Kraków stolicą arabskich turystów? To zasługa połączeń lotniczych

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Arabowie tak chętnie przybywają akurat do Krakowa. Okazuje się, że w dużej mierze to efekt dobrze rozwiniętej siatki połączeń lotniczych - tylko linia Air Arabia oferuje kilka bezpośrednich lotów tygodniowo z Szardży do Krakowa. To wygodna opcja dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy coraz chętniej wybierają Polskę jako kierunek wakacyjny, bowiem uważają, że mamy konkurencyjne ceny i niezastąpioną atmosferę, nie wspominając już o ikonicznych pamiątkach z bursztynu.