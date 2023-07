Horror nad Bałtykiem! Policjant postrzelony podczas popularnej gry hazardowej

Ofiarą postrzału z wiatrówki jest policjant z Wielkopolski, który akurat był w Sarbinowie z rodziną. Myślał, że będzie się cieszył urlopem, ale kiedy spróbował swoich sił w grze "w trzy kulki", niemal natychmiast zdemaskował oszustów. - Miedzy 52-letnim turystą, a jednym z organizatorów gry doszło do awantury, która zakończyła się strzałem z wiatrówki w jego kierunku - informuje nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowa KMP w Koszalinie. Stróż prawa trafił do szpitala z urazem głowy.

Policjanci z mieleńskiego i II komisariatu szybko odkryli, kto stoi za zdarzeniem. Ustalili świadków i rysopis poszukiwanego. - Niedługo po zdarzeniu 21-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem - podaje oficer prasowa koszalińskiej komendy.

Policjanci apelują - zaproszenia do gry w "trzy kubki" to najczęściej oszustwo i żerowanie na naiwności tych, którzy chcą się szybko wzbogacić. Zwykle wygląda to tak, że członek grupy namawia turystów do gry, a pozostali tworzą sztuczny tłum. - Z reguły „trzy kubki” kończą się przegraną osoby zaproszonej do gry, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora. Pamiętajmy o tym, że żadna gra nie może toczyć się bez uczestników. Nie dajmy się więc zaprosić do obstawiania pieniędzy i odgadywania, gdzie organizator ukrył kulkę - czytamy w komunikacie KMP w Koszalinie.

Sonda Czy masz zaufanie do policji? Tak Nie