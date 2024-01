Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sylwestrową noc w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie).

"Zastęp ZF 401-22, zmierzający do pożaru w Karlinie, został trafiony strzałem fajerwerka w przednią szybę pojazdu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną na pojeździe. W wyniku tego uderzenia uszkodzona została szyba oraz karoseria pojazdu" - poinformowała na Facebooku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

"Po ocenie szkód strażacy stwierdzili, że pojazd nadal jest zdolny do kontynuowania jazdy co pozwoliło im dotrzeć na miejsce zdarzenia" - czytamy we wpisie, do którego zostało dołączone nagranie z wideorejestratora z chwili zdarzenia.

Strażacy tłumaczą, że opublikowali nagranie, by pokazać jak niebezpieczne może być używanie fajerwerków, zwłaszcza, gdy robi się to w niewłaściwy sposób.

"Wspomniane zdarzenie stanowi doskonały przykład, jak nieprzemyślane korzystanie z tego rodzaju materiałów może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko dla uczestników bezpośrednio zaangażowanych, ale także dla innych użytkowników dróg oraz mienia publicznego. Mamy nadzieję, że to nagranie przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z fajerwerków i zmotywuje do przestrzegania zasad ich używania" - dodaje KP PSP w Białogardzie.

Strażacy poinformowali również, że sprawa została zgłoszona na policję, która prowadzi czynności wyjaśniające.

