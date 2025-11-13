Tragedia w Szczecinku. Nie żyje 23-latek

Przypomnijmy, do nocnej bójki z udziałem około 20 młodych mężczyzn doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Jednemu z nich, 23-latkowi, lekarze nie zdołali uratować życia. Zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

Kolejne aresztowanie w sprawie tragicznej bójki w Szczecinku

W środę, 12 listopada Sąd Rejonowy w Szczecinku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec kolejnego, ósmego już mężczyzny, który brał udział w bójce, w której zginął 23-latek. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, aresztowany mężczyzna jest jednym z dwóch poszukiwanych przez policję w związku z tą sprawą.

Mężczyzna został zatrzymany, gdy siedmiu innych było już w rękach policji. Usłyszał zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia – miał przy sobie pałkę. Pozostałym szczecinecka prokuratura przedstawiła zarzut czynnego udziału w bójce, a sąd aresztował ich we wtorek na trzy miesiące. Wobec ósmego podejrzanego zrobił to w środę.

Śmiertelny cios nożem – poszukiwania trwają

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, Ewa Dziadczyk, przekazała, że sąd podzielił argument prokuratury o obawie matactwa procesowego.

- Nadal poszukiwany jest mężczyzna, który według dotychczasowych ustaleń, używał noża. Policja prowadzi intensywne działania mające na celu jego zatrzymanie – dodała prok. Dziadczyk.

Prokuratura zamierza przedstawić poszukiwanemu mężczyźnie zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć człowieka. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Konsekwencje wcześniejszych konfliktów

Jak poinformowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej ze wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały tam wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie śmiercią 23-letniego mieszkańca Szczecinka.

Wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok mają być znane za kilka dni.

