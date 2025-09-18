Mapa schronów w Koszalinie. Gdzie znaleźć schronienie na wypadek wojny? Te miejsca warto znać

Anastazja Lisowska
2025-09-18 3:21

W obliczu rosnących napięć na świecie wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia? Koszalin, podobnie jak inne miasta w Polsce, posiada sieć schronów i miejsc ewakuacji, które mogą uratować życie w sytuacji kryzysowej. Warto wiedzieć, gdzie się znajdują , by w razie potrzeby nie tracić cennych minut na szukanie informacji.

W ostatnich latach temat bezpieczeństwa i obrony cywilnej wrócił na pierwsze strony gazet. Wojna w Ukrainie, napięcia międzynarodowe i niepewna sytuacja geopolityczna sprawiły, że coraz częściej zadajemy sobie pytanie: czy w razie zagrożenia mamy się gdzie schronić? Schrony, które przez dekady wydawały się reliktem zimnej wojny, znów zyskują na znaczeniu. W całej Polsce przeprowadzona została inwentaryzacja takich obiektów, a w wielu miastach – w tym w Koszalinie – publikowane są mapy miejsc, w których można znaleźć bezpieczne schronienie w sytuacji kryzysowej.

Mapa schronów w Polsce. Gdzie znaleźć schronienie w razie zagrożenia?

W ostatnich latach powstała specjalna aplikacja "Schrony", dzięki której każdy z nas może sprawdzić, gdzie w swojej okolicy znajduje się miejsce do schronienia w razie zagrożenia. Obecnie w Polsce mamy w sumie 234 735 obiektów budowlanych, które sklasyfikowano jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS). W aplikacji "schrony" znajdziemy natomiast trzy typy miejsc ochrony, wyróżnione kolorami i symbolami:

  • Schrony (S, kolor czerwony) - hermetyczne obiekty ochronne o konstrukcji zamkniętej, przystosowane do dłuższego przebywania, także podczas ataku zbrojnego.
  • Ukrycia (U, kolor niebieski) - niehermetyczne przestrzenie, np. tunele czy stare piwnice, które zapewniają częściową osłonę.
  • Miejsca doraźnego schronienia MDS (kolor zielony) - piwnice, garaże, budynki publiczne.

Gdzie są schrony w Koszalinie? Mapa schronów Koszalin

Czy wiesz, gdzie w Koszalinie znajduje się najbliższy schron lub miejsce, w którym możesz się ukryć w razie zagrożenia? W czasach, gdy bezpieczeństwo znów staje się jednym z najważniejszych tematów, warto znać odpowiedź na to pytanie. W galerii zdjęć poniżej znajdziesz listę schronów w Koszalinie.

Schrony w Koszalinie. Te miejsca warto znać

Koszalin schrony
24 zdjęcia
SCHRONY PRZECIWBOMBOWE
KOSZALIN