W ostatnich latach temat bezpieczeństwa i obrony cywilnej wrócił na pierwsze strony gazet. Wojna w Ukrainie, napięcia międzynarodowe i niepewna sytuacja geopolityczna sprawiły, że coraz częściej zadajemy sobie pytanie: czy w razie zagrożenia mamy się gdzie schronić? Schrony, które przez dekady wydawały się reliktem zimnej wojny, znów zyskują na znaczeniu. W całej Polsce przeprowadzona została inwentaryzacja takich obiektów, a w wielu miastach – w tym w Koszalinie – publikowane są mapy miejsc, w których można znaleźć bezpieczne schronienie w sytuacji kryzysowej.

Mapa schronów w Polsce. Gdzie znaleźć schronienie w razie zagrożenia?

W ostatnich latach powstała specjalna aplikacja "Schrony", dzięki której każdy z nas może sprawdzić, gdzie w swojej okolicy znajduje się miejsce do schronienia w razie zagrożenia. Obecnie w Polsce mamy w sumie 234 735 obiektów budowlanych, które sklasyfikowano jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS). W aplikacji "schrony" znajdziemy natomiast trzy typy miejsc ochrony, wyróżnione kolorami i symbolami:

Schrony (S, kolor czerwony) - hermetyczne obiekty ochronne o konstrukcji zamkniętej, przystosowane do dłuższego przebywania, także podczas ataku zbrojnego.

- hermetyczne obiekty ochronne o konstrukcji zamkniętej, przystosowane do dłuższego przebywania, także podczas ataku zbrojnego. Ukrycia (U, kolor niebieski) - niehermetyczne przestrzenie, np. tunele czy stare piwnice, które zapewniają częściową osłonę.

- niehermetyczne przestrzenie, np. tunele czy stare piwnice, które zapewniają częściową osłonę. Miejsca doraźnego schronienia MDS (kolor zielony) - piwnice, garaże, budynki publiczne.

Gdzie są schrony w Koszalinie? Mapa schronów Koszalin

Czy wiesz, gdzie w Koszalinie znajduje się najbliższy schron lub miejsce, w którym możesz się ukryć w razie zagrożenia? W czasach, gdy bezpieczeństwo znów staje się jednym z najważniejszych tematów, warto znać odpowiedź na to pytanie. W galerii zdjęć poniżej znajdziesz listę schronów w Koszalinie.

Schrony w Koszalinie. Te miejsca warto znać