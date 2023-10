i Autor: Anna Shvets / CC0 / pexels.com Nagły poród podczas wakacji w Polsce. 27-letnia Kasia zmarła po cesarce. "Została przecięta tętnica"

Ogromna tragedia

To miał być jeden z najpiękniejszych momentów w ich życiu. Skończył się jednak ogromną tragedią. 27-letnia Kasia trafiła do szpitala, by urodzić dziecko. Po cesarskim cięciu kobieta trafiła na OIOM. Po 28 dniach zmarła. Zrozpaczona rodzina obwinia lekarzy o popełnienie błędu podczas zabiegu cesarskiego cięcia.