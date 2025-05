Nie nacieszył się długo prawem jazdy. 18-latek stracił też samochód

Sprawa "Krwawego Tulipana" w Sądzie Najwyższym. Co dalej z bestią z Kołobrzegu?

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (12-13 maja) na ul. Koszalińskiej w Mścicach (woj. zachodniopomorskie). Policjanci zatrzymali do kontroli osobowego poloneza, którego tor jazdy wzbudził ich podejrzenia. Intuicja nie zawiodła – 18-letni kierowca był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało aż 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyzna miał prawo jazdy od zaledwie kilku tygodni. Jak ustalili funkcjonariusze, to był pierwszy pojazd, który prowadził jako pełnoprawny kierowca.

– To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Taka decyzja mogła zakończyć się tragedią – komentują funkcjonariusze z Mielna.

Dzięki szybkiej interwencji policji i zastosowaniu trybu przyspieszonego, sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie już następnego dnia. Wyrok nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji.

Lista sankcji dla nieodpowiedzialnego kierowcy jest bardzo długa. Sąd orzekł 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa.

– To wyraźny sygnał ostrzegawczy dla młodych kierowców. Prawo jazdy to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność – podkreśla nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji.

Policja zapowiada dalsze zdecydowane działania wobec kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

– Bezpieczeństwo na drogach to dla nas priorytet. Nie ma i nie będzie pobłażania dla pijanych kierowców – zaznaczają mundurowi.

