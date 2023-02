Niecodzienny gość w Parsęcie. Foka popłynęła kilkanaście kilometrów wgląb lądu

Marokańczyk w opałach. Za to, co zrobił, trafił do ośrodka

Podczas spaceru zadzwonił do żony. Po tym, co usłyszała, natychmiast wezwała policję

Foki żyją przede wszystkim w morzu i czasem można je spotkać na plaży, co wzbudza ogólną sensację, jednak zdarza się, że te ssaki zapuszczają się czasem wgłąb lądu, gdzie jest zdecydowanie łatwiej zdobyć pokarm. Do niecodziennego spotkania z foką doszło aż kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Parsęty do morza.

Jak informuje lokalny portal e-kg.pl, wędkarze zaobserwowali fokę w w Parsęcie, w okolicy mostu w Ząbrowie (woj. zachodniopomorskie). Oznacza to, że foka, by dotrzeć z wód Bałtyku w to miejsce, musiała pokonać aż 15 kilometrów w górę rzeki. To nie wzbudziło ich zachwytu, a wręcz przeciwnie - sporo obaw. Wędkarze boją się, że morski ssak swoją obecnością może spowodować duże spustoszenie wśród ryb żyjących w rzece.

