Na trasie między Białogardem a Koszalinem doszło do niecodziennego i groźnego zdarzenia. Pociąg PKP Intercity zderzył się ze stadem krów, które z niewiadomych przyczyn znalazły się na torach. W wyniku kolizji jedno zwierzę zginęło. Na szczęście, żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Okoliczności tego incydentu wyjaśniają policja i służby kolejowe. Sprawdzamy, jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia i jakie konsekwencje poniesie właściciel zwierząt.

Pociąg wjechał w stado krów

Pociąg Intercity staranował stado krów na trasie Białogard – Koszalin

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 listopada, na linii kolejowej nr 202, w pobliżu stacji Nosówko. Jak informują lokalne media, stado krów wtargnęło na torowisko z niewyjaśnionych przyczyn. Według wstępnych ustaleń zwierzęta mogły uciec z pobliskiego pastwiska.

Akcja służb po zderzeniu pociągu ze stadem krów

Po kolizji pociąg kontynuował jazdę do stacji, gdzie przeprowadzono szczegółową kontrolę. Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białogardzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościernicy i Białogórzyna.

„Działania strażaków polegały na usunięciu jednej martwej sztuki bydła z torów, co umożliwiło dalsze prowadzenie czynności przez służby odpowiedzialne za ruch kolejowy”

– relacjonuje KP PSP w Białogardzie.

Policja i służby kolejowe wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Obecnie policja i służby kolejowe prowadzą dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn, dla których stado krów znalazło się na torach. Sprawdzane są różne hipotezy, w tym możliwość niedopełnienia obowiązków przez właściciela zwierząt.

Konsekwencje podobnych zdarzeń

Podobne zdarzenie miało miejsce w sobotę, 15 czerwca, na trasie kolejowej między Runowem Pomorskim a Drawskiem Pomorskim. Pod kołami pociągu towarowego zginęło aż siedem koni.

Zderzenia pociągów ze zwierzętami, choć rzadkie, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak uszkodzenia pojazdów, opóźnienia w ruchu kolejowym, a nawet zagrożenie dla życia pasażerów. Dlatego tak ważne jest zabezpieczanie terenów w pobliżu linii kolejowych i dbanie o to, by zwierzęta nie miały możliwości wtargnięcia na tory.

