Niecodzienna akcja

Pod koniem zarwał się lód. Dramatyczna walka o życie zwierzęcia

Do niecodziennej interwencji doszło we wtorek, 9 stycznia w Mielnie (woj. zachodniopomorskie). Służby zostały wezwane do konia, pod którym zarwał się lód. Policjanci wraz ze strażakami stoczyli ciężką walkę o życie zwierzęcia, które znalazło się w śmiertelnej pułapce.