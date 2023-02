Policyjny pościg i blokada pod Szczecinkiem. Sceny jak z filmu. Padły strzały!

Marokańczyk w opałach. Za to, co zrobił, trafił do ośrodka

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 2 lutego. Około godziny 20:00 policjanci z Człuchowa otrzymali informacje, że w rejonie Czarnego może się poruszać osobowy samochód marki Audi A8, którego kierowca jest nietrzeźwy. Mężczyzna mógł spowodować poważne zagrożenie w ruchu drogowym, więc trzeba było natychmiast podjąć działania.

Pół godziny później funkcjonariusze z człuchowskiej drogówki zauważyli samochód, który odpowiadał temu, który był opisany w zgłoszeniu. Dali kierowcy znaki świetlne i dźwiękowe do zatrzymani, kierowca audi jednak nie zatrzymał się, lecz gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku Szczecinka. Policjanci natychmiast podjęli pościg, i powiadomili funcjonariuszy ze Szczecinka, którzy zorganizowali blokadę.

Ścigany kierowca w pewnym momencie zatrzymał się. Jednak gdy podszedł do niego funkcjonariusz, nagle z impetem cofnął, zmuszając go do odskoczenia. Policjant wyciągnął broń i oddał strzał w tylną oponę audi. Mimo przestrzelonej opony, kierowcy tego samochodu udało się odjechać w kierunku Czarnego, gdzie po kilku kilometrach zjechał w polną drogę i porzucił auto.

Policjanci z Człuchowa i Szczecinka zorganizowali blokady i działania pościgowe. Po około godzinie zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena, w którym jechało pięć osób w tym poszukiwany kierowca audi. Mężczyzna został zatrzymany

Jak się okazało, 32-latek miał powody, by unikać spotkania ze stróżami prawa. Badanie trzeźwości wykazało u niego ponad 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna miał już wcześniej cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami za jazdę w stanie nietrzeźwości. To jednak nie koniec. Policjanci ze Szczecinka sprawdzili passata i znaleźli w nim niewielkie ilości narkotyków. Kierowca tego samochodu, który przyjechał - jak się okazało - po swojego brata i pozostali pasażerowie zostali również zatrzymani do wyjaśnienia.

Zatrzymany kierowca audi to 32-letni mieszkaniec Rzeczenicy. W sobotę, 4 lutego mężczyzna usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości w sytuacji, gdzie miał już cofnięte uprawnienia za wcześniej popełnione przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. 32-latek usłyszał również zarzut niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu i zarzut zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. Zatrzymany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

i Autor: KPP Człuchów Policyjny pościg i blokada pod Szczecinkiem. Sceny jak z filmu. Padły strzały!

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć