Rusza głosowanie na najlepsze polskie uzdrowiska! Internauci wybiorą zwycięzców

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-18 11:20

Polskie uzdrowiska cieszą się popularnością, bowiem łączą lecznicze właściwości z nowoczesną infrastrukturą, atrakcjami turystycznymi i coraz bogatszą ofertą wellness. Co ciekawe, teraz każdy z nas może zdecydować, które z nich zasługuje na miano najlepszego w kraju – właśnie ruszyło głosowanie w pierwszej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk organizowanego przez Magazyn Travelist.

Uzdrowiska w Polsce

Polskie uzdrowiska od lat przyciągają kuracjuszy i turystów spragnionych relaksu. To miejsca, gdzie można zadbać o zdrowie, odetchnąć świeżym powietrzem i połączyć wypoczynek z aktywnym spędzaniem czasu. Malownicze położenie, źródła wód mineralnych, borowiny i nowoczesna infrastruktura sprawiają, że nasze kurorty nie ustępują tym znanym z Alp czy Adriatyku. Które jednak są najlepsze? Tego dowiemy się już niebawem, bowiem ruszyło właśnie głosowanie.

Najlepsze uzdrowiska w Polsce. Gdzie warto jechać na turnus?

Właśnie ruszyło głosowanie w pierwszej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk organizowanego przez Magazyn Travelist. Eksperci Travelist spośród 47 miejscowości posiadających status uzdrowiska wybrali 20 kurortów, które powalczą o głosy internautów. W gronie nominowanych znalazły się zarówno popularne nadmorskie destynacje - Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot czy Dąbki, jak i perły górskich regionów. Głosowanie potrwa do 30 września, a każdy uczestnik może wskazać maksymalnie trzy ulubione kurorty. Głos można oddać tutaj, natomiast wyniki poznamy w pierwszej połowie października. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zdjęcia uzdrowisk, które biorą udział w konkursie.

Najlepsze uzdrowiska w Polsce. Oto TOP 20 kurortów

Ranking polskich uzdrowisk 2025
Konkurs literacki dla głosujących

Na głosujących czeka również dodatkowa atrakcja, a mianowicie konkurs literacki inspirowany tematyką uzdrowiskową. Uczestnicy po oddaniu głosu, mogą przesłać własny wiersz w tematyce uzdrowiskowej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone bonami Travelist na rezerwacje hotelowe:

  • 1. miejsce – 1500 zł,
  • 2. miejsce – 1000 zł,
  • 3. miejsce – 500 zł.

Konkurs trwa równolegle z głosowaniem, a jego wyniki zostaną ogłoszone 8 października.

