Tajemniczy obiekt spadł z nieba. Wydobywał się z niego dym. Zagadka została rozwiązana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-02 8:47

Niewielki, srebrny przedmiot, który przypominał puszkę po napoju, spadł pół roku temu na prywatną posesję w miejscowości Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie). Teorie na temat pochodzenia tajemniczego obiektu były różne. Podejrzewano m.in., że był to element rakiety kosmicznej Elona Muska. Dopiero po kilku miesiącach potwierdzono, co tak naprawdę spadło z nieba, wywołując sensację i liczne obawy.

Radiowóz policyjny

i

Autor: AGO
Super Express Google News

Tajemniczy obiekt spadł w Bornem Sulinowie. Wydobywał się z niego dym

Zdarzenie miało miejsce 27 marca tego roku. Na prywatną posesję przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie spadł niezidentyfikowany obiekt. Był niewielki, przypominał puszkę po napoju, wydobywał się z niego dym. Pierwsze podejrzenia padły na Elona Muska. W tym czasie w Polsce pojawiały się doniesienia o fragmentach rakiety kosmicznej należącej do SpaceX, które spadały w różnych częściach kraju, co wywołało liczne spekulacje i obawy.

Ciąg dalszy pod galerią

Polecany artykuł:

Spektakularna akcja wojska i policji. Kontrterroryści szturmowali statek w gazo…
Spektakularna akcja służb w gazoporcie
28 zdjęć

- Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalanie, co to za obiekt, jakiego jest rodzaju i pochodzenia - informował wówczas sierż. Jakub Zalewski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Przedmiot został dokładnie przebadany

Zabezpieczony przedmiot został poddany szczegółowym badaniom. Przeprowadzono badania rentgenowskie. Sprawa prowadzona była z art. 160 kk, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przez kilka miesięcy trwało oczekiwanie na opinię biegłego, który miał potwierdzić pochodzenie tajemniczego obiektu.

Co spadło na posesję? Zagadka rozwiązana

Dopiero po kilku miesiącach na jaw wyszła prawda dotycząca tajemniczego obiektu. Jak się okazało, nie był to element rakiety kosmicznej. Przedmiot, który spadł w Bornem Sulinowie, należał do wojska.

- Na prywatną posesję w Bornem Sulinowie spadł nabój sygnałowy NSCH-40M pochodzenia wojskowego – poinformowała w rozmowie z TVN24 asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policjantka dodała, że w dniu, kiedy doszło do zdarzenia, na pobliskim poligonie prowadzone były ćwiczenia wojskowe. I to właśnie one mogły być przyczyną incydentu.

Polecany artykuł:

Niemcy podwyższają cenę popularnej usługi. Korzysta z niej również wielu Polaków
Czy dostałbyś się do wojska? Sprawdź się w naszym QUIZIE!
Pytanie 1 z 9
Czy w Polsce istnieje obowiązkowy pobór do wojska?
Wojsko w Przewodowie. Rakieta zabiła tu dwie osoby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TAJEMNICZY OBIEKT
BORNE SULINOWO
POLICJA SZCZECINEK