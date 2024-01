Mieszkańcy Koszalina chętnie kupują meble w popularnej skandynawskiej sieciówce, jednak do najbliższego sklepu, który mieści się w Szczecinie mają ponad 170 kilometrów. Pozostają jeszcze zakupy przez internet i odbiór zamówienia w mobilnym punkcie odbioru. I to się raczej nie zmieni. Po otwarciu sklepu w Szczecinie w maju 2021 roku, IKEA nie zapowiada już uruchamiania kolejnych placówek w dotychczasowym formacie. Jednak, żeby koszalinianie mogli z bliska zobaczyć produkty dostępne w szwedzkiej sieci i zainspirować się, w mieście pojawiło się specjalne miejsce ekspozycji marki, czyli... kontener IKEA.

Charakterystyczny niebieski kontener pojawił się obok centrum handlowego Forum Koszalin przy ul. Paderewskiego i przyciąga uwagę mieszkańców, którzy zaglądają przez szybę do jego wnętrza. W środku można podziwiać specjalnie zaaranżowaną przestrzeń w bożonarodzeniowym klimacie. "Wnętrze Kontenera IKEA zostało przemyślane do najdrobniejszego szczegółu, prezentując odwiedzającym go, jak w niewielkiej przestrzeni można pomieścić wszystko, co potrzebne do stworzenia magicznych świąt, wystawnego stołu czy relaksującego zimowego wieczoru spędzonego na wygodnej sofie" - informują przedstawiciele sieci.

Nie bez przyczyny jest on określany mianem "najmniejsza IKEA w Polsce". Kontener jest niewielki, ale mieści się w nim dość sporo. Nie ma tutaj również gąszczu niekończących się alejek ze strzałkami ułatwiającymi nawigację, które u wielu klientów budzą obawy przed zgubieniem się w tym charakterystycznym labiryncie. Kontener IKEA to element promocji marki i oryginalna forma zaproszenia do sklepu tej sieci w Szczecinie. Firma zachęca w ten sposób również do skorzystania z zakupów online z możliwością odbioru zamówionych produktów w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień IKEA, który zlokalizowany jest na parkingu przy Forum Koszalin, czyli nieopodal niebieskiego kontenera.

