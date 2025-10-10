Do tragedii doszło w czwartek (9 października) około godziny 14:37.

72-letni rolnik prowadził prace konserwacyjne przy rozrzutniku obornika.

Mężczyzna został wciągnięty przez maszynę i poniósł śmierć na miejscu.

Zdarzenie widział sąsiad, który wezwał pomoc – niestety było już za późno.

Policja i prokurator ustalają dokładne okoliczności wypadku.

Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie.

Tragedia we wsi Jażdże w woj. zachodniopomorski. Rolnik został wciągnięty przez maszynę. Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały w czwartek (9.10) około godziny 14.37. - Podczas prowadzonych prac konserwacyjnych rozrzutnika. Prowadzący je mężczyzna został wciągnięty przez rozrzutnik, w wyniku obrażeń poniósł śmierć na miejscu - informują druhowie z OSP Dygowo.

Strona Oczami Strażaka podaje, że zmarły mężczyzna miał 72-lata. "Na oczach sąsiada został wciągnięty przez rozrzutnik. Roztrzęsiony sąsiad zadzwonił po pomoc, jednak na ratunek było już za późno" - czytamy na fanpage'u. Okoliczności śmierci rolnika ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Służby przypominają, że przyczyną wypadków w rolnictwie zwykle jest niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwaga i zmęczenie. Nie podchodźmy do wykonywanych prac w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Jak informuje KRUS, w 2024 roku zgłoszono 9 930 wypadków w rolnictwie. - Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie w 2024 roku były upadki osób, które stanowiły aż 52,2% wszystkich zdarzeń zakończonych wypłatą odszkodowań. Łącznie w wyniku upadków poszkodowanych zostało 4 087 osób. Upadki od lat pozostają najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie. Może to wynikać m.in. z nieodpowiednich warunków pracy, pośpiechu oraz braku zabezpieczeń w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko upadku - czytamy na stronie KRUS.

Drugą najliczniejszą grupą zdarzeń były wypadki związane z uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta. Trzecim najczęstszym rodzajem wypadków były te spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń.

