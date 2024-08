Zaatakował Czecha nożem. Ofiara nie żyje. Szokujące tłumaczenie Jana: "Wydawało mu się, że dzieje się to we śnie"

Dlaczego wyją syreny w Koszalinie? 1.08.2024 r.

1 sierpnia 2024 roku w Koszalinie, jak i w wielu innych miejscowościach na terenie całej Polski rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. Przejmujący pogłos mieszkańcy usłyszą dokładnie o godzinie 17:00, bowiem właśnie o tej porze 80 lat temu wielu Polaków wyruszyło w bój i tym samym rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Sygnał syren będzie trwał minutę i z pewnością usłyszą go nawet mieszkańcy na dalekich obrzeżach miasta. Nie ma jednak powodów do obaw. To tylko symbol, który ma uczcić oraz przypomnieć Polakom o osobach, które walczyły za naszą dzisiejszą wolność. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

80. rocznica Powstania Warszawskiego w Koszalinie

Uroczystości 1 sierpnia 2024 roku w Koszalinie rozpoczną się od godziny 14:00. Przy alejce parkowej między ul. Zwycięstwa a Andersa swoje namioty tematyczne rozłożą służby mundurowe, Muzeum Oręża Polskiego oraz szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

O godzinie 17 natomiast zawyją syreny, a następnie na placu Zwycięstwa przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przy dźwięku hymnu państwowego wciągnięta na maszt zostanie polska flaga. Przemówi również Prezydent miasta, a około godziny 17:30 rozpocznie się nieco bardziej widowiskowa część uroczystości. Na ul. Andersa w pobliżu budynku Zespołu Szkół nr 1 odbędzie się inscenizacja wybuchu Powstania Warszawskiego. Tuż po niej mieszkańcy będą mogli posłuchać zespołów muzycznych wykonujących piosenki patriotyczne.

Warto także wiedzieć, że 1 sierpnia od godziny 7 do godziny 19 zamknięty będzie odcinek ul. Andersa od ul. Racławickiej do ul. Clausiusa. Natomiast od godziny 16 do godziny 19 zamknięty zostanie odcinek ul. Andersa od ul. Stawisińskiego do ul. Clausiusa oraz cała ul. Clausiusa.