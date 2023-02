Zdemolowali samochód i zaatakowali nożem. Krwawa sprzeczka mogła zakończyć się tragedią

Kreatywność będzie go kosztować!

Do dramatycznych scen doszło w miniony weekend w miejscowości Mścice (woj. zachodniopomorskie). Dwaj mieszkańcy gminy Będzino najpierw zdewastowali samochód znajomego mężczyzny, następnie dotkliwie go pobili. Żeby tego było mało, zadali mu cios nożem. Poszkodowany z raną ciętą trafił do szpitala w Koszalinie.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców, organizując m.in. blokady dróg. Obu mężczyzn udało się zatrzymać. Zostaną im przedstawione zarzuty usiłowania zabójstwa, dewastacji pojazdu oraz rozboju. Kryminalni w trakcie czynności ustalili, że tego samego dnia dopuścili się oni rozboju na innym mieszkańcu gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za usiłowanie zabójstwa obu mężczyznom może grozić nawet kara dożywotniego więzienia.

