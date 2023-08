1,5-roczne dziecko nie żyje! Poszukiwania i reanimacja pod Nowym Targiem

Po zgłoszeniu zaginięcia i znalezieniu 1,5-rocznego dziecka, mieszkańca Zubrzycy Górnej pod Nowym Targiem, niestety nie udało się uratować jego życia. Informacja o zniknięciu malucha wpłynęła do służb ratowniczych w sobotę, 5 sierpnia, ok. godz. 20. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki poszukiwania, w których brali udział policjanci, strażacy i członkowie GOPR-u były prowadzone również na wodzie. Ok. godz. 21 jeden z funkcjonariuszy straży pożarnej znalazł zaginione dziecko, ale bez funkcji życiowych, w korycie rzeki. Rozpoczęła się reanimacja maluszka, który trafił następnie do szpitala w Nowym Targu, ale wkrótce po przywiezieniu do placówki stwierdzono jego zgon. - Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Jak podaje "Gazeta Krakowska", zmarłe dziecko to chłopiec, którego zaginięcie miała zgłosić jego matka, po tym jak nie mogła go znaleźć przez ok. 40 minut.

Sonda Czy śmierć dziecka to najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka? Tak Nie