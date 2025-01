11-letni Amadeusz uduszony sznurówką. Matka zabiła dwie inne osoby

Tragiczna historia zabójstwa 11-letniego Amadeusza do dziś intryguje. Matka chłopca okazała się morderczynią dwóch innych osób, w tym dziecka

Ta zbrodnia sprzed lat nadal intryguje i porusza nie tylko mieszkańców Tarnowa, chociaż wydarzyła się już 25 lat temu. Jednak zdaniem niektórych nadal jest w tej sprawie niejeden znak zapytania. Wszystko zaczęło się 5 października 2000 roku. 11-letni Amadeusz z Tarnowa zniknął wtedy bez śladu. O jego zaginięciu poinformowała policję matka Elżbieta O. Kobieta wychowywała syna sama, od męża uciekła po tym, jak dopuszczał się wobec niej przemocy. Mieszkała z chłopcem na ul. Lwowskiej w wysokim bloku. Tego dnia Amadeusz z kluczem na szyi miał wrócić ze szkoły w czasie, gdy kobieta była na drugiej zmianie w pracy w kwiaciarni. Gdy o godzinie 21. pani Elżbieta przyszła do mieszkania, było puste. O północy zadzwoniła na komisariat i zgłosiła zaginięcie dziecka. Rano sprzątająca blok kobieta dokonała makabrycznego odkrycia. W blokowym zsypie leżały zwłoki Amadeusza. Stwierdzono, że dziecko zostało uduszone sznurówką.

Elżbieta O. odsiaduje dożywocie. Zabiła 21-latkę i spaliła jej ciało w windzie, potem udusiła 8-latkę

Po tygodniu zatrzymano podejrzanego. 28-letni Robert N. przyznał, że tego dnia spotkał Amadeusza, który miał zażądać od niego na ulicy papierosów i trzymając go za ubranie przy szyi, posadzić na schodach, po czym 11-latek stracił przytomność, a on strącił go wystraszony do zsypu. Mężczyznę skazano na 12 lat więzienia. W międzyczasie wydarzyło się coś szokującego. Zaledwie miesiąc po śmierci Amadeusza zatrzymano... jego matkę. W związku z zabójstwem, ale innym. W windzie bloku znaleziono spalone ciało zaginionej Katarzyny O. (+21 l.). Okazało się, że to 30-letnia Elżbieta O. zabiła młodą kobietę i spaliła jej ciało, a powodem była zazdrość o mężczyznę. Kobieta poszła do więzienia, a po sześciu latach pozwolono jej na warunkową przerwę w odbywaniu kary. Wtedy dopuściła się kolejnego zabójstwa. Udusiła 8-letnią, wracającą ze szkoły Magdę, nieznajomą, spotkaną przypadkiem na ulicy dziewczynkę. Twierdziła, że ma luki w pamięci i że o zabicie dziecka... poprosił ją nieżyjący syn. Badania psychiatryczne dawały sprzeczne rezultaty, ostatecznie uznano, że kobieta symuluje chorobę psychiczną. Elżbieta O. odsiaduje dożywocie.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności

QUIZ. Kiedyś Tarnów był stolicą województwa. Co wiesz o tamtych czasach? Pytanie 1 z 10 W którym roku Tarnów został stolicą województwa? 1965 r. 1975 r. 1985 r. Następne pytanie

Autor: