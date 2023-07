Przeciszowo: Syn ratował ojca z kanału Wisły po tym jak senior skoczył z mostu. Interwencja straży

53-latek wyłowiony z kanału Wisły pod Oświęcimiem. Jego syn próbował go ratować

23-latek wskoczył do kanału Wisły w Przeciszowie pod Oświęcimiem, żeby ratować swojego ojca, ale strażacy wyłowili z wody ciało 53-latka - informuje PAP. Do dramatu doszło w sobotę, 8 lipca, ok. godz. 20.20. Jak informuje druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, starszy z mężczyzn miał skoczyć do rzeki z mostu przy ul. Leśnej w Przeciszowie. - Natychmiast przyjechali tam policjanci i strażacy. Z kanału najpierw wyłowili 23–latka, który – jak później powiedział – chciał ratować ojca. Podczas dalszych poszukiwań strażacy z kanału wyłowili ciało 53–latka - mówi PAP aspirantka sztabowa Małgorzata Jurecka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Do działań zadysponowano grupę wodno-nurkową.

- Nasi druhowie ubrani w skafandry ratownicze przystąpili do działań, wraz z funkcjonariuszami JRG Oświęcim wydobyli osobę poszkodowaną z wody i przystąpili do RKO. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu działały również zastępy z OSP Przeciszów, które wydobyły z wody drugą osobę - informują strażacy ochotnicy z Oświęcimia.