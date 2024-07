i Autor: KP PSP w Oświęcimiu Staranowanie auta, zniszczenie słupa energetycznego i dachowanie - to finał pościgu policyjnego zakończonego w Osieku pod Oświęcimiem. Wszystko działo się w czwartek, 4 lipca

Pościg jak z filmu

28-latek doprowadził do prawdziwego armagedonu! Interweniowały wszystkie służby. Jego pasażera zabrał śmigłowiec

Staranowanie auta, zniszczenie słupa energetycznego i dachowanie - to finał pościgu policyjnego zakończonego w Osieku pod Oświęcimiem. Wszystko działo się w czwartek, 4 lipca, gdy mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Ostatecznie doprowadził do wypadku, w którym ranny został on, jak i jego pasażer, zabrany przez śmigłowiec LPR.