30-letni pilot zginął w katastrofie w Beskidach. Odnaleziono wrak śmigłowca

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-04 12:51

Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalezione w czwartek, 4 czerwca przy rozbitym śmigłowcu Robinson na zboczach góry Lubogoszcz koło Limanowej należy do 30-letniego pilota maszyny. Na miejscu tragedii od rana pracują śledczy, prokurator oraz eksperci badający wypadki lotnicze. Szczegóły poniżej.

30-letni pilot zginął w katastrofie w Beskidach. Odnaleziono wrak śmigłowca

i

Autor: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie/ Materiały prasowe

Ciało pilota odnalezione przy wraku śmigłowca. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy

Ciało odnalezione w czwartek, 4 czerwca przy wraku śmigłowca Robinson na zboczach góry Lubogoszcz k. Limanowej należy do 30-letniego pilota maszyny – potwierdziła małopolska policja. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Jak poinformowała policja, teren, na którym doszło do katastrofy, został odgrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Czynności prowadzi grupa oględzinowo-śledcza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem prokuratora. W działania zaangażowani są również przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy będą ustalać przebieg i przyczyny zdarzenia.

Miejsce katastrofy zostało zabezpieczone. Śmigłowiec zniknął z radarów w nocy

Lekki śmigłowiec Robinson R44 Raven II był poszukiwany od około godziny 2.00 w nocy. Alarm wszczęto po zgłoszeniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o utracie kontaktu z pilotem. Służby skoncentrowały działania przede wszystkim w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej w powiecie limanowskim, gdzie po raz ostatni odnotowano sygnał maszyny.

Krótko przed godziną 8.00 ratownicy natrafili na rozbity śmigłowiec oraz ciało pilota. Wrak znajdował się na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków PSP i OSP, ratowników GOPR oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Akcja prowadzona była w trudnym, górskim terenie, a dodatkowym utrudnieniem była gęsta mgła ograniczająca widoczność.

Nieoficjalnie: pilot wracał z Węgier. Sygnał z maszyny nagle zniknął

Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i miał wracać do Polski. Z danych radarowych wynika, że śmigłowiec był śledzony przez system ADS-B na wysokości od około 850 do 1000 metrów nad terenem. W pewnym momencie sygnał został nagle utracony, co uruchomiło procedurę poszukiwawczą.

Przeczytaj także:
Tragedia 12-letniej Eli poruszyła całą Polskę! Odnalezioną dziewczynkę pożegnal…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki