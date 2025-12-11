48-latek twierdził, że jest agentem służb specjalnych. Awantura w międzynarodowym pociągu

Po zatrzymaniu pociągu na stacji w Oświęcimiu, funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK podjęli działania wobec 48-letniego mężczyzny. Pasażer był nietrzeźwy i nie reagował na polecenia, dlatego mundurowi wezwali go do zachowania spokoju i zaprzestania agresji. Podczas interwencji ujawniono, że mężczyzna miał przy sobie plecak z niebezpiecznymi przedmiotami. W środku znajdowały się nóż, fragmenty rozbitego szkła, młotek oraz podrobiona legitymacja Biura Ochrony Rządu. Pasażer utrzymywał, że jest funkcjonariuszem służb specjalnych, jednak szybko okazało się, że to nieprawda.

Trafił do szpitala, potem do izby wytrzeźwień

Ze względu na stan mężczyzny podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala na obserwację. Po badaniach 48-latek został umieszczony w izbie wytrzeźwień. Jak przekazano, mieszkaniec Tychów odpowie za zakłócanie porządku publicznego, a sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu.