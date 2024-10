Abp Marek Jędraszewski wręczył alumnom suscepty. Ilu jest nowych kandydatów na księży w Krakowie?

Zwyczajowo 1 października zaczyna się nowy rok akademicki. Do nauki przystępują też klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Z tej okazji abp Marek Jędraszewski wręczył nowym alumnom suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie do seminarium. W tym roku studia w krakowskim seminarium rozpocznie dwunastu nowych kleryków. Siedmiu kandydatów do kapłaństwa pochodzi z archidiecezji krakowskiej, a pięciu z diecezji bielsko-żywieckiej. Ta druga diecezja nie ma bowiem własnego seminarium, alumni pochodzący z jej terenu uczą się w Krakowie.

Jeśli jesteście powołani przez Pana Jezusa, nie wahajcie się, bo kto odwraca się i odrywa swe ręce od pługa, ten się nie nadaje - powiedział podczas uroczystości metropolita krakowski.

Archidiecezja krakowska informuje, że pierwsze tygodnie alumni roku propedeutycznego spędzą w Zakrzowie. Po rekolekcjach w ośrodku, prowadzonym przez Caritas, rozpoczną dalszą formację w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W sąsiedniej diecezji tarnowskiej naukę w seminarium rozpoczęło dziewięciu kleryków.

