Praca z osadzonymi nie należy do najłatwiejszych, stąd pracownicy mający do czynienia z więźniami czy aresztantami muszą być odpowiednio wynagradzani. Warto podkreślić, że za murami zarabiają nie tylko funkcjonariusze, ale też pracownicy cywilni. To właśnie do tej grupy zaliczani są przedstawiciele zawodów medycznych, którzy opiekują się więźniami. Areszt Śledczy w Krakowie właśnie poszukuje kilku pracowników do swojej lecznicy. Nabory zostały ogłoszone w ostatnim dniu starego roku. Służba więzienna ujawniła, ile zarabiają lekarze i pielęgniarki pracujący za kratami.

Osoba aplikująca na stanowisko starszej pielęgniarki/starszego pielęgniarza może liczyć na zarobki w przedziale 7 400 - 11 000 zł. To niewiele niższa pensja od tej oferowanej lekarzom. Areszt poszukuje medyka do szpitala i ambulatorium z izbą chorych, a także specjalisty z zakresu psychiatrii. W tym przypadku widełki płacowe wynoszą: 9 300 -13 000 zł. Oczywiście najwięcej mogą zarobić pracownicy na stanowiskach kierowniczych. Kierownik ambulatorium w krakowskim areszcie śledczym zarobi 17 000 -18 500 zł miesięcznie. Jeszcze więcej, bo między 18 000 a 19 500 zł zarabia dyrektor szpitala i ambulatorium w areszcie. Podane kwoty to oferowane pensje brutto.

